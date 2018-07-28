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28 Июль, 2018


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Минтруд назвал сроки сохранения бумажных трудовых книжек

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в: Новости
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Трудовые книжки россиян перейдут в электронный вид в 2027 году

Фото: pixnio

Российские работодатели будут вести бумажные трудовые книжки своих сотрудников до 1 января 2027 года. После этого документ перейдет в «цифру». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей Министерства труда и социальной защиты.

Заместитель главы ведомства Любовь Ельцова отметили, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности каждого гражданина страны.

Для этого работодатели будут передавать сведения в Пенсионный фонд России.

Ельцова подчеркивает, что бумажная и электронная трудовые книжки будут иметь равную юридическую силу.

Соответствующий законопроект будет внесен в Нижнюю палату правительства в следующем году.

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