Минтруд назвал сроки сохранения бумажных трудовых книжек

Трудовые книжки россиян перейдут в электронный вид в 2027 году

Российские работодатели будут вести бумажные трудовые книжки своих сотрудников до 1 января 2027 года. После этого документ перейдет в «цифру». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей Министерства труда и социальной защиты.

Заместитель главы ведомства Любовь Ельцова отметили, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности каждого гражданина страны.

Для этого работодатели будут передавать сведения в Пенсионный фонд России.

Ельцова подчеркивает, что бумажная и электронная трудовые книжки будут иметь равную юридическую силу.

Соответствующий законопроект будет внесен в Нижнюю палату правительства в следующем году.