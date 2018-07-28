Петербуржцы покинули Путиловский рынок из-за горящей сауны

В Петербурге на территории Путиловского рынка произошел пожар

Утром в субботу, 28 июля, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на одном из местных рынков. По словам очевидцев, горел торговый центр «Путиловский». Фотографии с места событий опубликованы в социальных сетях.

По данным городского МЧС, огнеборцев вызвали в 9:46 к дому №6 на проспекте Народного Ополчения. Огонь заметили на территории фитнес-клуба, там горела сауна, пишет «Фонтанка».

Пожар оперативно локализовали. Пострадавших нет. Эвакуацию спецслужбы не проводили. Покупатели, почуяв запах дыма, покинули рынок самостоятельно.