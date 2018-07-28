жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

28 Июль, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Петербуржцы покинули Путиловский рынок из-за горящей сауны

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В Петербурге на территории Путиловского рынка произошел пожар

Фото: vk.com/spb_today

Утром в субботу, 28 июля, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на одном из местных рынков. По словам очевидцев, горел торговый центр «Путиловский». Фотографии с места событий опубликованы в социальных сетях.

По данным городского МЧС, огнеборцев вызвали в 9:46 к дому №6 на проспекте Народного Ополчения. Огонь заметили на территории фитнес-клуба, там горела сауна, пишет «Фонтанка».

Пожар оперативно локализовали. Пострадавших нет. Эвакуацию спецслужбы не проводили. Покупатели, почуяв запах дыма, покинули рынок самостоятельно.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X