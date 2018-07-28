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28 Июль, 2018


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Петербуржцев ждут новые ограничения движения в понедельник

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в: Новости
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В Петербурге 30 июля вводят новые ограничения движения

Фото: pixabay.com

В пресс-службе ГАТИ предупредили петербургских водителей о новых ограничениях движения, которые вступаю в силу в самом начале новой рабочей недели, 30 июля.

Так до 17 августа будет ограничено движение по улице Труда от улицы Якубовича до Большой Морской улицы, а до 18 августа водителям станет сложнее проехать по Лиговскому проспекту от площади Восстания до 2-й Советской улицы.

С 30 июля по 28 августа, но только в ночное время, будут ограничивать движение на перекрестке Малого проспекта Васильевского острова и 12-13 линии.

Также следует добавить, что с 31 июля до 18 сентября ограничения ждут Большой проспект Петроградской стороны у дома №13/4.

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