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28 Июль, 2018


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В Петербурге объявили конкурс на строительство аэроэкспресса до Пулково

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в: Новости
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Смольный ищет строителей для аэроэкспресса до аэропорта Пулково

Фото: википедия

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на строительство линии железнодорожного сообщения от Витебского вокзала до аэропорта Пулково. Искать претендентов на государственно-частное партнерство будут до марта 2019 года.

До 10 октября подавшие заявку компании пройдут квалификационный отбор, а победитель будет определен 12 марта 2019 года, пишет «Фонтанка».

В Комитете по инвестиция отметили, что первоочередной задачей победителя конкурса станет обеспечение пассажиров аэропорту скоростным пассажирским транспортом до центра Северной столицы.

Время поездки от Пулково до вокзала сократится до 30 минут. Аэроэкспресс также должен разгрузить улично-дорожную сеть города на Неве.

Стоимость создания линии оценивается в 18,8 миллиарда рублей. Из них 8,8 миллиарда – это частные инвестиции. Соглашение будут подписывать на 30 лет.

Ранее идею строительства аэроэкспресса оценили петербургские таксисты. Они уверены, что не потеряют клиентов.

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