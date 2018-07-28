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28 Июль, 2018


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Шестиметровое сердце появится в парке Победы в Петербурге

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в: Новости
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В Петербурге установят шестиметровое человеческое сердце

Фото: pixnio

В Московском парке Победы в Санкт-Петербурге сегодня, 28 июля, состоится торжественное открытие нового городского арт-объекта. Это будет надувная копия человеческого сердца высотой в 6 метров. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Здоровое сердце петербуржцев». На открытие объекта соберутся ведущие врачи Петербурга. Конструкцию можно будет посетить до 26 августа.

В сердце будут проводиться экскурсии, в ходе которых гостям расскажут как работает этот орган и продемонстрируют его строение наглядным образом.

Проект направлен на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

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