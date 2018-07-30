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30 Июль, 2018


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В Невском районе 31 га земли застроят жильем

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в: Новости
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В Петербурге может появиться еще один проект КОТ

Часть земель Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭВРЗ), входящего в Трансмашхолдинг Андрея Бокарева, могут отправить на редевелопмент. Речь идет о наделе площадью 31 га на улице Седова, 45, сообщает ДП. Соответствующие поправки поданы в рамках корректировки Генплана Петербурга. В настоящее время для производственной деятельности предприятие использует лишь 10 из 41 га земли. Пятно будет осваиваться в рамках проекта КОТ. Здесь возможно возведение жилья эконом-класса.

Поблизости планирует построить 10 МКД группа «ЦДС». «Охта–Парк Девелопмент» возводит ЖК «Высота». На участке между улицей Седова и Ткачей должен появиться ЖК «Дом на Седова» от компании «Эльба». ИПС строит ЖК «Невская Звезда» на улице Бабушкина.

 

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