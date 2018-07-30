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30 Июль, 2018


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Петербург выбыл из «пятерки» регионов-лидеров по вводу жилья

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в: Новости
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К настоящему времени в Петербурге введено в эксплуатацию только 30% жилья от годового плана

Росстат обновил данные по регионам-лидерам по вводу жилья. Традиционно первую строчку в рейтинги заняла Московская область. С января по июль там сдали в эксплуатацию 3,9 млн «квадратов». «Серебро» досталось Ленобласти с 1,7 млн кв. метров. Тройку замыкает Краснодарский край с 1,5 млн кв. м. На четвертом месте Республика Татарстан с 1,2 млн кв. м., сообщает «Коммерсант СПб».

Далее следует Ростовская область с1 млн кв. м. Примечательно, что еще месяц назад в «пятерку» входил Петербург. Теперь он опустился на 6-позицию с 961 тысячей «квадратов». Это только 30% от ежегодного плана (3,2 млн кв. м.). В Ленобласти этот показатель выполнен на 75%.

Эксперты призывают ориентироваться на второе полугодие, когда появятся более объективные цифры за счет декабрьского ввода. По словам участников рынка, в 2015-2016 годах в Петербурге запускали немного проектов.

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