Рядом с Новоорловским заказником построят 300 тысяч «квадратов» жилья

Новый проект КОТ реализуют на Заповедной улице

Родственница миллиардера Игоря Минакова Анна Персиянова подала поправки в рамках корректировке Генплана о переводе 19,2 га земли в Приморском районе на Заповедной улице в категорию, позволяющую осуществить застройку надела жильем, сообщает NSP. Пятно находится в непосредственной близости от особой экономической зоны «Новорловская» и граничит с одноименным заказником. По соседству ГК «ПИК» возводит ЖК «Орловский парк». Жилье предполагается строить в рамках проекта КОТ.

Как напоминает издание, Игорь Минаков, Анна Персиянова и Дмитрий Березин являются собственники крупного земельного банка в Петербурге и предоставляют наделы девелоперам под дальнейшее освоение. Через ГК Nordest предприниматели реализуют жилье в проектах другихзастройщиков, которые строят жилье на их земле. Так, «Группа ЛСР» рассчитывалась за пятно под ЖК «Шуваловский» частью квартир.

Setl Group на арендованном у Nordest возводит ЖК «Чистое небо».