Справедливороссы обеспокоены скупкой АБЗ-1 «зеленых» участков в Коломягах

По-мнению лидера петербургских справедливороссов Марины Шишкиной, ОАО «Асфальтобетонный завод № 1» хочет скупить соседние участки в рекреационной зоне

Как сообщает пресс-служба госпожи Шишкиной со ссылкой на картотеку Арбитража, ОАО «Асфальтобетонный завод № 1» пытается привлечь КИО к ответственности за бездействие — якобы комитет не хочет продавать заводу четыре участка на Новосельсковской улице. В марте Арбитраж претензию завода к комитету отклонил, но апелляция доказала обоснованность требований предприятия.

Экс-депутат Шишкина уверена, что ОАО «Асфальтобетонный завод № 1» нарушает действующее законодательство. Ведь согласно Генплану большая часть территории, на которой расположено предприятие (в том числе испрашиваемые участки), находится в границах рекреационной зоны – «зоны объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений с включением объектов инженерной инфраструктуры». Кроме того, на территории промышленной зоны «Коломяги», где функционирует асфальтобетонный завод, относящийся к объектам II класса опасности, установлена производственная зона ТПД 1_2, допускающая деятельность предприятий не выше IV класса опасности.

«Жители многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости от территории промзоны Коломяги, страдают от ее негативного воздействия и постоянно жалуются на запах асфальта и гари в атмосферном воздухе.В Приморском районе регулярно фиксируются превышения нормативов качества воздуха по аммиаку, диоксиду азота, микроорганизмам, сероводороду и фенолам. Так, замеры качества атмосферного воздуха, проведенные в мае 2018 года на ул. Легковой, показали, что норматив содержания фенола превышен в 42, 4 раза, а этилбензола – в 6, 2 раза. Считаю передачу в собственность ОАО «АБЗ № 1» земельных участков на территории промышленной зоны «Коломяги» абсолютно недопустимой», — говорит госпожа Шишкина.

Напомним, в сентябре 2015 года вице-губернатор Игорь Албин обещал в течение года перебазировать асфальтобетонные предприятия с территории промзоны Коломяги. Однако позже оказалось, что переезд предприятий оценивается как минимум в 4 млрд рублей. Завод не против переехать, если город компенсирует эти затраты, а город расставаться с этой суммой не пожелал.