В Невском районе создадут прогулочный бульвар на 800 метров

Новая прогулочная зона появится рядом с Октябрьской набережной к 2025 году

«Группа ЛСР» в рамках проекта строительства ЖК «Цивилизация» планирует к 2025 году благоустроить прилегающую к комплексу территорию и разбить здесь пешеходной бульвар шириной 53 метра и длиной 800 метров, сообщает пресс-служба застройщика.

«На прилегающую к бульвару территорию будут выходить торговые точки, кафе и рестораны с витринными окнами, появятся места отдыха и зоны WI-FI. Всю коммерцию, которая запроектирована на первых этажах жилых домов, свяжут с пешеходными зонами, что позволит создать современный европейский квартал. Вдоль бульвара планируется высадить деревья и кустарники, образующие прогулочную аллею. Здесь появятся клены, хвойные, береза, осины и другие деревья», — рассказали там.

Кроме пешеходного променада и бульвара здесь организуют и велодорожку протяженностью около 1 км. Отдельная полоса для велосипедистов будет охватывать участки нескольких жилых корпусов. Предполагается также оборудовать места для парковки велосипедов в подземных паркингах домов и перед входами в парадные.

Создание бульвара будет идти поэтапно. К обустройству пешеходной зоны планируется приступить уже в следующем году.