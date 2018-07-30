С 4 августа доехать от Петербурга до Пскова можно будет за час быстрее

Между Северной столицей и Псковом запускают скоростные «ласточки»

В день 91 годовщины основания Ленинградской области, 4 августа, между Петербургом и Псковом запустят скоростные поезда «Ласточка» с остановками в Гатчине и Луге. Первый состав отправится в 6.55 с Балтийского вокзала Северной столицы. В поезде пассажирам будут доступны три класса обслуживания. Особое внимание будет уделено комфорту пассажиров с ограниченными возможностями: в первом вагоне будут места с креплением инвалидных колясок, а также – специальные подъемники.

Сейчас проехать на электричке от Петербурга можно за 4 часа 18 минут. «Ласточки» доставят своих пассажиров за 3 часа 15 минут.