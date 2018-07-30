Панорамами рек и каналов Петербурга можно наслаждаться не выходя из дома

«Яндекс» подготовил панорамы рек и каналов Северной столицы

Петербуржцы, гости города на Неве и любой пользователь интернета может наслаждаться панорамами петербургских рек и каналов. Соответствующие карты подготовили в компании «Яндекс».

Посетители сервиса смогут увидеть Северную столицу глазами пассажиров экскурсионных судов. Все панорамы были сняты с катера, который прошелся по Неве, а также по Фонтанке, Мойке, Большой и Малой Невке и других водных магистралях города.

В панорамах оказались Петропавловская крепость, Зимний дворец, Лахта-Центр, Летний сад и другие достопримечательности Петербурга.