В Смольном прокомментировали возможность штрафовать в зоне платной парковки

С 2015 года КРТИ выписал 553 тыс. штрафов для недобросовестных автолюбителей

Смольный готовится выставлять штрафы владельцам автотранспорта, нарушающим правила парковки в центре города, сделать это КРТИ сможет только после того, как Министерство внутренних дел РФ разработает специальный порядок предоставления информации о владельцах транспортных средств органам исполнительной власти, сообщили в комитете.

Впрочем, до этого документ еще должен подписать президент, после этого начнется переходный период в 60 дней.

Судя по всему, реальные штрафы начнут приходить автовладельцам не ранее ноября-декабря 2018 года.

Как добавили в КРТИ, с момента запуска пилотной зоны платной парковки было сформировано более 553 тыс. проектов постановлений об административных правонарушениях.