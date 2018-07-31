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31 Июль, 2018


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К 2020 году из Петербурга в Сертолово запустят «Ласточки»

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в: Новости
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Петербург и Сертолово свяжут «Ласточками» до 2020 года

Фото: википедия

Из Санкт-Петербурга в город Сертолово Ленинградской области через несколько лет планируется пустить «Ласточки». Пока проект лишь разрабатывается и предусматривает серьезную модернизацию уже существующей сети, пишет «Фонтанка».

РЖД планирует вложить в строительство 4,5 миллиарда рублей. На эти деньги из Петербурга и Сертолово запустят 11 пар электропоездов. От Сертолово до Финляндского вокзала в городе на Неве пассажиры будут добираться за 38 минут.

Добавим, что конкурс на выбор подрядчика для проектной документации пока официально не объявляли, но сроки окончания проекта уже известны – конец 2020 года.

Напомним, что 4 августа стартует первая «Ласточка» из Петербурга в Псков. Затем скоростные электрички будут ходить по этому направлению постоянно.

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