Маршруты троллейбусов №27 и №28 изменятся

В Петербурге два троллейбуса меняют свои маршруты

В Санкт-Петербурге из-за ремонта на теплосетях свои маршруты движения изменят троллейбусы №27 и №28. Об этом рассказали представители Горэлетротранса.

Измененная схема будет действовать с 01:40 4 августа до 04:30 6 августа. Троллейбусы не будут двигаться по Ивановской улице от улицы Бабушкина до улицы Седова.

Таким образом троллейбус №27 пойдет от конечной станции «Площадь Конституции» по действующей трассе до Гамбургской площади и далее до конечной станции «Станция Сортировочная».

Троллейбус №28 пойдет от конечной станции «Проспект Солидарности» по действующей трассе до улицы Бабушкина, а затем по улицам Полярников и Седова доберется до конечной станции «Площадь Бехтерева».