От метро «Рыбацкое» в Колпино можно будет добраться на трамвае

КГА приступил к подготовке ППТ для запуска трамвайной линии в Колпино

Комитет по градостроительству и архитектуре Смольного издал распоряжение о подготовке ППТ для продления Петрозаводского шоссе от Советского проспекта до Лагерного шоссе и строительства ветки трамвая от метро «Рыбацкое» в Колпино. Документ опубликован на официальном портале администрации губернатора Петербурга. Подготовить ППТ необходимо в срок до 30 июля 2019 года. Проектирование выполняется для территории площадью 106,3 га.

Речь идет об обычной ветке трамвая. Скоростной трамвай запустят в Колпино к 2021 году от будущего метро «Южная».