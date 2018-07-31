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31 Июль, 2018


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От метро «Рыбацкое» в Колпино можно будет добраться на трамвае

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в: Новости
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КГА приступил к подготовке ППТ для запуска трамвайной линии в Колпино

Комитет по градостроительству и архитектуре Смольного издал распоряжение о подготовке ППТ для продления Петрозаводского шоссе от Советского проспекта до Лагерного шоссе и строительства ветки трамвая от метро «Рыбацкое» в Колпино. Документ опубликован на официальном портале администрации губернатора Петербурга. Подготовить ППТ необходимо в срок до 30 июля 2019 года. Проектирование выполняется для территории площадью 106,3 га.

Речь идет об обычной ветке трамвая. Скоростной трамвай запустят в Колпино к 2021 году от будущего метро «Южная».

 

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