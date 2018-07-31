жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

31 Июль, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В Ленобласти грузовики не пустят в населенные пункты у региональных дорог

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Из-за запрета на движение большегрузов в 47 регионе станет тише в крупных населенных пунктах

В Ленинградской области вводятся ограничения на транзит грузовых автомобилей через населенные пункты, расположенные вблизи региональных дорог.

Так, в частности, ГКУ «Ленавтодор» вводит постоянный запрет проезда тяжелых машин по девятикилометровой областной трассе «Гурлево — Керстово» в Кингисеппском районе. Большегрузы будут вынуждены объезжать деревни Саккало, Валья, Раговицы, Кикерицы, Керстово и Коммунар. Для заблаговременного предупреждения водителей на федеральной трассе А180 «Нарва» и «Подъезд к торговому порту Усть-Луга» устанавливаются информационные щиты.

Объезд также организован по федеральной дороге А180 «Нарва» и «Подъезд к торговому порту Усть-Луга». Перепробег грузовиков не превысит 5 километров.

«Запрет транзита большегрузов повысит безопасность дорожного движения, благотворно повлияет на экологию и значительно уменьшит уровень шума в населенных пунктах», — отмечают в пресс-службе правительства 47 региона.

Там напоминают, что ранее дорожным комитетом Ленинградской области на все лето был ограничен проезд большегрузного транспорта по 23 региональным трассам с 15.00 пятницы до 00.00 воскресенья. Это сделано для улучшения пропускной способности дорог в течение дачного сезона.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X