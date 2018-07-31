С начала года в Петербурге продали апартаментов на миллиард рублей

До 2020 года на рынок могут выйти около 10 новых апарт-отелей общей площадью около 130 тыс. кв. м

С января по июль 2018 года в Петербурге продано 28 элитных апартаментов общей стоимостью более 1 млрд рублей, сообщили в Knight Frank St. Petersburg.

На конец II квартала 2018 года в продаже оставалось 367 элитных апартаментов площадью около 39 тыс. кв. м. Большая часть предложения сосредоточена в элитном комплексе Royal Park на Петровском острове, ввод в эксплуатацию которого намечен на конец лета.

«Средняя цена элитных апартаментов в январе-июне этого года составляла 429 тыс. рублей за кв. м и сократилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., – комментирует Екатерина Немченко, директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St. Petersburg. – До конца года возможно умеренное увеличение средней цены предложения».

По ее словам, спрос на элитные апартаменты остается стабильным. Основная доля проектов в этом сегменте рынка по-прежнему предназначена для постоянного проживания, и портрет потребителя практически совпадает с целевой аудиторией элитного жилья с поправкой на особенности локации, где строится и продается тот или иной объект.

По прогнозам Knight Frank St. Petersburg, до 2020 г. на рынок могут выйти около 10 новых проектов общей площадью около 13