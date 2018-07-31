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31 Июль, 2018


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КИО и «СПб Реновация» не поделили религиозный объект в Усть-Славянке

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в: Новости
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Из-за спорного нежилого здания «СПб Реновация» не может приступить к третьей очереди ЖК «Живи в Рыбацком»

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил иск компании «СПб Реновация» к комитету имущественных отношений Смольного. Девелопер намерен оспорить решение ведомства о передаче в собственность петербургской Церкви христиан веры евангельской пятидесятников двухэтажного здания в поселке Усть-Славянка в Невском районе Петербурга, сообщает «Коммерсант СПб».

Из-за него двухэтажного нежилого помещения площадью 236 «квадратов» застройщик не может выйти на стройплощадку третьей очереди ЖК «Живи в Рыбацком». Право собственности на здание было зарегистрировано в 2015 году, уже после принятия программы РЗТ, уверены в компании.

В КИО информацию об обыске пока не комментируют. Документ еще не поступил в распоряжение чиновников. Девелопер пытался выкупить здание за 10 млн рублей, однако пока не преуспел в своих намереньях.

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