Крупный петербургский застройщик выходит с первым проектом на московский рынок

Сделка по продаже активов группы «Сумма» Seven Suns Development может быть закрыта в ближайшее время

Seven Suns Development и группа «Сумма» могут в ближайшее время закрыть сделку по продаже петербуржцам московского девелоперского проекта в производственной зоне № 49 «Бескудниково» на Илимской улице. Речь идет о многофункциональном комплексе площадью 259 тысяч «квадратов», из которых 194 тысяч кв. м – жилье, а остальное – коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры, сообщают «Ведомости».

Для Seven Suns Development это будет первый проект в Москве. Как отметили в пресс-службе девелопера, строительство в Москве может начаться в ближайшее время, рассматриваются и другие потенциально интересные наделы в столице РФ.