Ксения Собчак дала советы «начинающим покупателям жилья»

Советы вредные – недвижимость будет падать, покупать у Barkli, брать сразу с отделкой ибо «ремонты»

Шоу-вумен, телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак дала совет всем подписчикам, которые хотели бы приобрести жилье, поскольку те «завалили ее директ».

Так, по словам новоявленного риэлтора-эксперта рынка, мэр Москвы Сергей Собянин и курс рубля сбили цены на недвижимость и в ближайшие два года «она будет падать». Правда не очень понятно – падать в цене или в спросе, поскольку эти процессы обратно пропорциональны.

Также девушка-политик уверена, что по новому закону (Собчак не уточняет какому), «документы на застройку имеют срок реализации». Тут тоже темный лес, если Собчак имеет в виду разрешение на строительство, то оно всегда было лимитировано по времени, но всегда без проблем продлялось.

По словам шоу-вумен, «срок реализации» заставит девелоперов активнее осваивать земли и выводить «проекты в рынок» (и это на фоне стремительно падающей цены на недвижимость, по мнению Собчак). Но не такова элитная недвижимость, которой традиционно чихать на рыночную конъюнктуру – элитных проектов мало и они «не падают». Среди лучших из лучших в элите Ксения выделяет Vesper (компании всего 6 лет от роду) Barkli (которая столкнулась с большими проблемами со достройкой нескольких элитных жилых комплексов, что потребовало даже внимания мэра) и «Капиталgroup» (орфография сохранена).

Также Собчак поделилась несколькими личными «лайвфаками»: — не покупать квартиру без отделки, а то 10 лет «проживете в постоянных ремонтах», не селиться в жк-муравейники (а именно такие, в основном, и строятся в столичной агломерации), опасаться «приточной вытяжки» и кондиционерных блоков. Только VRV.

Напоследок политик советует опасаться компании Донстрой и покупать у Vesper. Приводя настолько красочные сравнения с автопромом, что становится ясно, что весь пост создан только как фон для упоминания последних двух девелоперов.