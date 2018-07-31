КАД станет уже на две полосы на несколько дней

Дорожный ремонт ограничит движение по КАД в Петербурге

С 1 августа в Петербурге вступают в силу ограничения движения на внешнем кольце КАД. Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», там будут устранять колейности. На некоторое время закроют две полосы.

Речь идет об участках от 103-го до 111-го километра внешнего кольца, между развязками с Рябовским шоссе и проспектом Культуры. С 1 по 12 августа там закроют 3 и 4 полосы, а на двух других водителям разрешат ускоряться только до 50 километров в час.

С 31 июля по 7 августа будут закрыты третья и четвертая полосы на участке от 86-го по 94-й километр внешнего кольца между развязками с Октябрьской набережной и Колтушским шоссе.