жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

31 Июль, 2018


Актуальное
Главная
Новости

КАД станет уже на две полосы на несколько дней

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Дорожный ремонт ограничит движение по КАД в Петербурге

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 1 августа в Петербурге вступают в силу ограничения движения на внешнем кольце КАД. Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», там будут устранять колейности. На некоторое время закроют две полосы.

Речь идет об участках от 103-го до 111-го километра внешнего кольца, между развязками с Рябовским шоссе и проспектом Культуры. С 1 по 12 августа там закроют 3 и 4 полосы, а на двух других водителям разрешат ускоряться только до 50 километров в час.

С 31 июля по 7 августа будут закрыты третья и четвертая полосы на участке от 86-го по 94-й километр внешнего кольца между развязками с Октябрьской набережной и Колтушским шоссе.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X