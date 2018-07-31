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31 Июль, 2018


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За неделю ГАТИ нашла нарушений почти на 9 миллионов рублей

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в: Новости
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В Петербурге за неделю выписали штрафы на 8,8 миллиона рублей

Фото: pixabay.com

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга за семь дней выписала штрафов на 8,8 миллиона рублей за нарушение правил благоустройства.

Самые крупные наказания достались ФГУП «Почта России», который располагается на Морской улице и ГБУ «Дом молодежи», который находится на Новоизмайловском проспекте. Эти организации получили по 500 тысяч рублей штрафа.

В ГАТИ подчеркивают, что «Почта» и «Дом молодежи» не выполнили требования по содержанию фасадов нежилых зданий.

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