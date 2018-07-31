На рыбном производстве в Петербурге нашли грубые нарушения

На петербургском рыбном производстве сельди хранили вместе с отходами

Специалисты Россельхознадзора отправили с проверкой на одно из петербургских предприятий по производству рыбы, которое располагается в Калининском районе города. Там, как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», были найдены серьезные нарушения. К примеру, готовое филе сельди хранилось рядом с обрезками, то есть отходами.

Эксперты также обратили внимание на то, что посол и хранение сырья осуществляется вне производственного цеха, в том числе рядом с уборными. Ряд помещений требуют ремонта и дезинфекции.

Проверка завершилась привлечение организации к административно ответственности, которая приведет к штрафу в 100 тысяч рублей.

Все нарушения, разумеется, предписано устранить в ближайшее время.