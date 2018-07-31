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31 Июль, 2018


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В метрополитене объяснили, зачем закрыли станцию «Дачное»

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в: Новости
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Станция-призрак «Дачное» показала, что открытое метро не подходит для климата Петербурга

фото: пресс-служба метрополитена

Проработавшую 11 лет (с 1 июня 1966 года) станцию метрополитена «Дачное» пришлось закрыть, так как она показала, что открытые метро – это не лучшее решение с учетом климата Петербурге. Объект изначально возводился как временный, сообщила пресс-служба городской подземки в своем Telegram-канале.

Станцию решили соорудить для жилых массивов, появившихся в 60-ых годах прошлого века в Кировском районе. Она появилась на наземном участке уже действующих путей в направлении электродепо «Автово» .

«За 300 с небольшим метров от её платформы поезд метро выезжал из подземного тоннеля, но ехал не в депо, а за пассажирами. Прибывали поезда к платформе «Дачное» поочередно с каждой стороны, таким же образом отправлялись в обратный путь. К слову, платформа её была рассчитана на пять вагонов. Выход из шестого осуществлялся только через первую дверь», — рассказали в пресс-службе.

Станцию закрыли 5 октября 1977 года. В тот день были торжественно запущены «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов», а «Дачное», выполнив свои временные обязанности, закрыла турникеты на вход и «переехала» в архив. Для других открытых станций после опыта с «Дачное» предусмотрели павильоны с крышами и защитными конструкциями. Это «Девяткино», «Купчино», «Парнас» и «Рыбацкое».

 

 

 

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