Смольный: пить холодную воду из-под крана в Петербурге безопасно

В комитете по энергетике Смольного рассказали о качестве холодной воды в Северной столице

Глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного Андрей Бондарчук ответил на вопрос о том, что можно ли пить холодную воду в Петербуге из-под крана. По словам чиновника, это вполне безопасно для здоровья, сообщает «Город+».

«Ответ достаточно взвешенный по той простой причине, что сегодня петербургский «Водоканал» является фактически лидером в отрасли водоснабжения и водоотведения. Это не только какие-то рейтинги, но и отчетные документы Роспотребнадзора», — пояснил Андрей Бондарчук и напомнил о регулярных внеплановых проверках предприятия.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что Петербург включен в 5-ку российских городов с самой чистой питьевой водой.