жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

31 Июль, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Смольный: пить холодную воду из-под крана в Петербурге безопасно

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В комитете по энергетике Смольного рассказали о качестве холодной воды в Северной столице

Вода чистаяГлава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного Андрей Бондарчук ответил на вопрос о том, что можно ли пить холодную воду в Петербуге из-под крана. По словам чиновника, это вполне безопасно для здоровья, сообщает «Город+».

«Ответ достаточно взвешенный по той простой причине, что сегодня петербургский «Водоканал» является фактически лидером в отрасли водоснабжения и водоотведения. Это не только какие-то рейтинги, но и отчетные документы Роспотребнадзора», — пояснил Андрей Бондарчук и напомнил о регулярных внеплановых проверках предприятия.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что Петербург включен в 5-ку российских городов с самой чистой питьевой водой.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X