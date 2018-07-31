В Петербурге появится Крымский сквер

Безымянные скверы и сады Северной столицы получили новые наименования

Власти Петербурга утвердили постановление о присвоении названий безымянным насаждениям общего пользования (ЗНОП). Соответствующий документ, датированный 26 июля, опубликован на официальном портале администрации губернатора Северной столицы.

Так, сквер на проспекте Авиаконструкторов у дома № 18 получил название Крымский. Карпатский сквер появится между Малой Карпатской и Карпатской, 23. Салтыковский сад расположится на улице академика Крылова от Савушкина до Приморского проспекта. Никольским назван сквер в Колпино на Красной улице от Комсомольского канала до улицы Ремизова.