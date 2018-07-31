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31 Июль, 2018


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Аналитики рассказали о грядущем росте цен в России

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в: Новости
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После увеличения ставки НДС в России подорожают продукты

Фото: pixabay.com

Эксперты из Института Адизеса выяснили, что большинство отечественных предприятий уже готовы поднимать цены на свою продукцию. Произойдет это после увеличения НДС с 18 до 20% в начале следующего года, пишет РБК.

80% из опрошенных специалистами руководителей крупных компаний заявили, что собираются повышать цены, чтобы налоговая нагрузка легка на потребителей.

10% респондентов отметили, что не желают поднимать цены, чтобы не потерять клиентов и будут сами платить налоги.

Напомним, повышение НДС в России произойдет 1 января 2019 года. После этого, как предполагают эксперты, начнут расти цены в магазинах. Причем, на разную продукцию.

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