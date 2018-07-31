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01 Август, 2018


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«Петрохолод» не заплатил 10 миллионов рублей за электричество

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в: Новости
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Крупный производитель мороженого в Петербурге оказался должником

Фото: vk.com/petroholod_icecream

«Петербургская сбытовая компания» требует от ОАО «Петрохолод» 10,2 миллиона рублей долга за электроэнергию. Об этом пишет «АБН» со ссылкой на представителей организации.

Истец подчеркивает, что в указанную сумму входит задолженность за электричество на объекта предприятия, который располагается на Полюстровском проспекте. Речь идет о промежутке времени с апреля по май 2018 года. В иск включена и неустойка.

«Петрохолод» уже уведомили об ограничении подачи электроэнергии с 13 августа. Без холодильников компания может остаться, если не погасит всю сумму долга.

Следует добавить, что по данным ПСК общая задолженность «Петрохолода» составляет порядка 17,1 миллиона рублей.

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