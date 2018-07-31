Расписание поездов Петербург – Москва изменится

Осенью изменится расписание поездом между двух российских столиц

Осенью 2018 года из-за работ по реконструкции моста изменится расписание поездов, которые везут пассажиров из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В ОЖД уточнили, что частичные изменения расписания поездов ожидаются с 23 октября по 16 ноября текущего года. Пассажиров попросили быть внимательными и заранее планировать все свои поездки.

С более подробном информацией о изменения в графике поездов можно ознакомиться на официальном сайте РЖД.

Мост, реконструкция которого внесет изменения в график составов, располагается на 119 километре второго пути станции Чудово-Московское.