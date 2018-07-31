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01 Август, 2018


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Расписание поездов Петербург – Москва изменится

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в: Новости
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Осенью изменится расписание поездом между двух российских столиц

Фото: pixabay.com

Осенью 2018 года из-за работ по реконструкции моста изменится расписание поездов, которые везут пассажиров из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В ОЖД уточнили, что частичные изменения расписания поездов ожидаются с 23 октября по 16 ноября текущего года. Пассажиров попросили быть внимательными и заранее планировать все свои поездки.

С более подробном информацией о изменения в графике поездов можно ознакомиться на официальном сайте РЖД.

Мост, реконструкция которого внесет изменения в график составов, располагается на 119 километре второго пути станции Чудово-Московское.

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