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01 Август, 2018


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В Краснодарском крае планируют построить самую дорогую дорогу России

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в: Новости
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Росавтодор планирует построить автодорогу от Джубги до Сочи

Фото: pixabay.com

В Краснодарском края разрабатывается проект новой дороги, который обойдется в 1,2 триллиона рублей. Трасса пройдет от Джубги до Сочи. По данным «Ведомостей», длина дороги составит 119 километров.

Новая трасса в четыре полосы движения заменит горный серпантин и будет в основном состоять из тоннелей. Начинать работы Росавтодор намерен уже в 2019 году, но пока организация разбирается с финансирование проекта. В настоящий момент рассматривается вариант государственно-частного партнерства. Стройкой уже интересуются Юрий Рейльян и Аркадий Ротенберг.

Добавим, что каждый год на отрезке Джубга – Сочи оказываются около 8 миллионов машин, и новая трасса сможет значительно разгрузить поток автомобилей.

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