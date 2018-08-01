В Краснодарском крае планируют построить самую дорогую дорогу России

Росавтодор планирует построить автодорогу от Джубги до Сочи

В Краснодарском края разрабатывается проект новой дороги, который обойдется в 1,2 триллиона рублей. Трасса пройдет от Джубги до Сочи. По данным «Ведомостей», длина дороги составит 119 километров.

Новая трасса в четыре полосы движения заменит горный серпантин и будет в основном состоять из тоннелей. Начинать работы Росавтодор намерен уже в 2019 году, но пока организация разбирается с финансирование проекта. В настоящий момент рассматривается вариант государственно-частного партнерства. Стройкой уже интересуются Юрий Рейльян и Аркадий Ротенберг.

Добавим, что каждый год на отрезке Джубга – Сочи оказываются около 8 миллионов машин, и новая трасса сможет значительно разгрузить поток автомобилей.