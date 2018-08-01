«Лидер Групп» осталась без разрешения на ввод ЖК «Три Кита»

Долгострой в Мурино «Три Кита» опять столкнулся с проблемами

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти принял решение не выдавать компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного ЖК «Три Кита» в Ленобласти. Как сообщили Stroypuls в правительстве 47 региона, причиной стал неправильно оформленный техплан здания. А, в частности, девелопером была использована не та система координат.

«С апреля 2018 на всей территории Ленобласти действует система координат МСК47 (до этого времени было около 200 систем). Всем застройщикам было разъяснено, что это такое и как с ней работать. Компании «Лидер Групп» в том числе. Это значит, что жилые помещения в представленной системе координат не будут поставлены на кадастровый учет, и покупатели квартир не смогут оформить собственность», — пояснили в правительстве Ленобласти.

Также в документах не было прописано назначение детского сада. Компания хочет ввести детский сад как нежилой объект без целевого назначения, что впоследствии не гарантирует его использование как детского сада.