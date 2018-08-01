жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

01 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости

«Лидер Групп» осталась без разрешения на ввод ЖК «Три Кита»

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Долгострой в Мурино «Три Кита» опять столкнулся с проблемами

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти принял решение не выдавать компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного ЖК «Три Кита» в Ленобласти. Как сообщили Stroypuls в правительстве 47 региона, причиной стал неправильно оформленный техплан здания. А, в частности, девелопером была использована не та система координат.

«С апреля 2018 на всей территории Ленобласти действует система координат МСК47 (до этого времени было около 200 систем). Всем застройщикам было разъяснено, что это такое и как с ней работать. Компании «Лидер Групп» в том числе. Это значит, что жилые помещения в представленной системе координат не будут поставлены на кадастровый учет, и покупатели квартир не смогут оформить собственность», — пояснили в правительстве Ленобласти.

Также в документах не было прописано назначение детского сада. Компания хочет ввести детский сад как нежилой объект без целевого назначения, что впоследствии не гарантирует его использование как детского сада.

 

 

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X