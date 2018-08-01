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01 Август, 2018


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К 26 августа на новых дорогах в Кудрово появится разметка

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в: Новости
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Светофоры на новых магистралях в Кудрово установят осенью

К 26 августа застройщики в Кудрово завершат наносить дорожную разметку и установят дорожные знаки на новых магистралях на территории, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Своевременное выполнение работ было зафиксировано в ходе ежемесячной встречи руководства Госстройнадзора, Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области и членов Совета новостроек во вторник.

Как сообщил глава дирекции Даниил Федичев, на данный момент идёт проектирование светофоров, строительство которых планируется в Кудрово осенью.

В пресс-службе напомнили, что 15 июля была запущена одна из главных артерий Кудрово — четырехполосный проспект Строителей до улицы Пражской, по которому уже ходит общественный транспорт, существуют остановочные карманы, осенью будут установлены павильоны.

«Вместе с тем, пока не построен тротуар на ближней к КАД стороне движения проспекта Строителей: собственник примыкающего земельного участка поставил забор и не дает возможность завершить дорогу. Мы используем все законные механизмы, чтобы строители смогли получить доступ на площадку», — сообщил глава комитета Госстройнадзора Денис Горбунов.

Он также подтвердил планы завершения строительства до конца 2019 года проспекта Строителей до улицы Ленинградской, включающий мостовой переход через реку Оккревиль.

В ближайшее время начнется перекладка сетей, строительство теплотрассы в створе Европейского проспекта к «учебному кварталу» в Кудрово, где на участке в три га будут построены два детских сада — на 190 и 265 мест, а также школа на 825 мест.

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