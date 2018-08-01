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01 Август, 2018


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МЧС может закрыть более дюжины торговый центров в Петербурге

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в: Новости
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В Петербурге после проверок МЧС могут закрыть 14 торговых центров

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге прошли массовые проверки торговых комплексов сотрудниками МЧС. Специалисты оценивали пожарную безопасность центров.

Как пишет РБК, всего было проверено 82 объекта. В ходе этих проверок было выявлено 1711 нарушений требований пожарной безопасности. Большая часть нарушений уже устранена.

Впрочем, 14 торговых комплексов все равно могут закрыть. Соответствующие требования уже направлены в прокуратуру, которая позже обратиться в суд.

К примеру, уже в ближайшее могут закрыть ТЦ «ОН» на проспекте «Обуховской Обороны», ТРК «Константиновский» в городе Пушкине и один из отелей на улице Чекистов.

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