Цистерны с мазутом сошли с рельсов в Кировском районе Петербурга

Возле Кировского завода в Петербурге с рельсов сошли цистерны с мазутом

Утром в среду, 1 августа, В Кировском районе Санкт-Петербурга произошла авария, с рельсов сошли четыре железнодорожных цистерны. Об этом пишет «Росбалт».

В экстренных службах уточнили, что в результате инцидента обошлось без пострадавших, цистерны скатились с рельсов, но не перевернулись. На месте работаю экологи, которые должны полностью ликвидировать последствия случившегося.

Также в СМИ появилась информация, что цистерны сошли с рельсов на территории Кировского завода, но эту информацию опровергли на самом предприятии. ЧП никак на работу завода не повлияло.