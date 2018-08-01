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01 Август, 2018


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Цистерны с мазутом сошли с рельсов в Кировском районе Петербурга

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в: Новости
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Возле Кировского завода в Петербурге с рельсов сошли цистерны с мазутом

Фото: википедия

Утром в среду, 1 августа, В Кировском районе Санкт-Петербурга произошла авария, с рельсов сошли четыре железнодорожных цистерны. Об этом пишет «Росбалт».

В экстренных службах уточнили, что в результате инцидента обошлось без пострадавших, цистерны скатились с рельсов, но не перевернулись. На месте работаю экологи, которые должны полностью ликвидировать последствия случившегося.

Также в СМИ появилась информация, что цистерны сошли с рельсов на территории Кировского завода, но эту информацию опровергли на самом предприятии. ЧП никак на работу завода не повлияло.

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