Эксперты: в Петербурге строится рекордное количество жилья

Рост рынка строящегося жилья обусловлен корректировками в законодательство о долевке

В 2018 году в Петербурге на стадии строительства находится 7,5 млн «квадратов» жилья. Это на 24% выше пиковых показателей 10-тилетней давности и на 16% больше, чем в в 2013 году. Такие данные приводят эксперты Knight Frank St Petersburg. Как поясняют аналитики, рекордные показатели в этом году были достигнуты за счет корректировок в федеральное законодательство о долевке, вступивших в силу с 1 июля 2018 года. При этом, показатель не учитывает пригородные районы.

«Зная об ужесточении правил, девелоперы заранее постарались вывести на рынок проекты, на которые успели получить разрешения на строительство. Наибольший рост объемов был зафиксирован в жилье класса С (эконом-класс- прим. редакции)», — отметили в пресс-службе компании.

Также в этом году наметилась тенденция сокращения предложения участков в городской черте, в то время как в продаже появляются ранее купленные участки в пригородной зоне на территории Ленобласти. Это говорит о том, что девелоперы вслед за миграцией спроса возвращаются в город.

«Действительно, после того, как было объявлено об ужесточении правил долевого строительства, объемы вывода на рынок нового предложения увеличились. Так в Петербурге за I половину 2018 года было выведено в продажу квартир на 13% больше, чем в аналогичном периоде 2017 году. Однако изменения в жилищном законодательстве подстегнули не только девелоперов, но и покупателей – продажи в I полугодии, по предварительным оценкам, выросли на 20-25%.», -подчеркнул генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.

В условиях сниженных ставок по ипотеке до конца этого года спрос будет оставаться на высоком уровне, даже при прогнозируемом повышении цен на недвижимость.