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01 Август, 2018


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Стала известна обновленная кадастровая стоимость квартир и дач петербуржцев

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в: Новости
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КИО опубликовал предварительные данные по откорректированной оценке стоимости квартир, гаражей, дач и т.д.

ДомСПб ГБУ «Кадастровая оценка» представило предварительные данный по обновленной оценке по кадастру стоимости квартир, гаражей, дач петербуржцев, а также коммерческой недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений Смольного. Всего были оценены свыше 3 млн объектов, в том числе, более 2,2 млн жилых помещений, 147 тысяч земельных участков, почти 3 тысячи гаражей.

В настоящий момент данные промежуточные отчетные документы размещены на официальных интернет-сайтах учреждения (http://guko.commim.gov.spb.ru/propromezhutoch-otchet/) и КИО (http://www.commim.spb.ru/gko), а также в Фонде данных государственной кадастровой оценки Управления Росреестра (www.rosreestr.ru).

Посмотреть результаты оценки также можно на сайте Учреждения в специальном разделе (http://guko.commim.gov.spb.ru/propromezhutoch-otchet/), где разработана возможность поиска объекта по его адресу, району и кадастровому номеру.

Собственники, не согласные с результатом оценки, могут в течение 50 дней направить свои претензии в СПб ГБУ «Кадастровая оценка». Это можно сделать, отправив замечания по электронной почте — [email protected]; почтой России на адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3, 6 подъезд; лично обратиться в Учреждение по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул.Зодчего Росси, д. 1-3, 6 подъезд. Также можно обратиться в МФЦ.

Утвердить в целом результаты кадастровой оценки планируется в конце 2018 года. Новая кадастровая стоимость недвижимости будет применяться для расчета налога на имущество горожан с 1 января 2019 года.

«Кадастровая оценка недвижимости 2018 года отличается от предыдущей. Отличие, в первую очередь, связано с вступлением в силу новых методических указаний по государственной кадастровой оценке. Кроме того, на изменение стоимости объектов недвижимости повлияло освоение новых городских территорий, реновация районов исторической и промышленной застройки, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города, в том числе, ввод новых магистралей и станций метрополитена. Также в кадастровой оценке 2018 года нашим учреждением были проанализированы и учтены результаты оспаривания действующей кадастровой стоимости», — отметил директор ГБУ Сергей Грибовский.

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