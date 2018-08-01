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01 Август, 2018


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РПЦ получила землю под новые храмы: в центре и в Красносельском районе

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в: Новости
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За один день Смольный предоставил два участка под строительство новых храмов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал два распоряжения о предоставлении РПЦ земельных участков под строительство новых храмов. Документы были опубликованs накануне, 31 июля, на официальном портале администрации градоначальника Северной столицы.

Так, в Петроградском районе новый храм появится на Константиновском проспекте на пятне площадью 2,5 тысяч «квадратов». Земля отойдет церкви бесплатно. На безвозмездной основе РПЦ получит и надел в Красносельском районе на проспекте Героев.

 

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