В Петербурге пройдет Мировой энергетический конгресс

Северная столица в 2022 году примет Энергетический конгресс

В пресс-службе Минэнерго рассказали о подготовке 25-го Мирового энергетического конгресса. Мероприятия должно пройти в Санкт-Петербурге с 11 по 15 июня 2022 года.

Совет – крупная энергетическая неправительственная организация, которая была создана в 1923 году по инициативе Великобритании, ряда других европейских государств и США.

За проведение конгресса на этот раз боролись США, Португалия и Россия. Выбор был сделан в пользу последнего участника и мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге.

Также следует добавить, что Конгресс проводится раз в три года и объединяет более 90 стран, давно считающихся важнейшими в сфере энергетики.