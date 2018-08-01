С условиями на парковке в Пулково решили разобраться в суде

Суд разобрался с временем бесплотной парковки у петербургского аэропорта

Арбитражный апелляционный суд решил, что действия оператора Пулково (ООО «Воздушные ворота Северной столицы»), который пытался изменить условия парковки в воздушной гавани, незаконны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на городское отделение УФАС.

По правилам парковки в Пулково, бесплатный интервал посадки-высадки пассажиров сократился до 10 минут (ранее было 15). Штраф за это нарушение был понижен до 700 рублей (ранее тысяча рублей).

Новый порядок на парковке вызвал претензии со стороны городской транспортной прокуратуры, чиновников и жителей города. Авторы жалоб говорили о слишком коротком интервале.

Обращения рассмотрели и пришли к выводу, что ВВСС нарушает антимонопольное законодательство. В срок до 1 ноябре 2017 года условия стоянки у Пулково должны быть изменены.

Это предупреждение УФАС ВВСС выполнили, но все равно обжаловали его в суде. Арбитраж законность документа подтвердил.