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01 Август, 2018


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Стали известны сроки подготовки Петербурга к отопительном сезону

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в: Новости
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Северная столица пока готова к зиме только на 55%

Фото: pixabay.com

Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Игорь Комаров заявил, что Санкт-Петербург на сегодняшний день готов к отопительному сезону на 55%, но это цифра соответствует прошлогодним показателям, пишет «Петербургский дневник».

Последний отопительный сезон в Северной столицы закончился 10 мая, он длился 232 дня. В городе отапливали около 30 тысяч зданий. После окончания отопительного сезона начался ежегодный ремонт подземных коммуникаций, который прерывали на 47 дней из-за ПМЭФ, ЧМ-2018 и других крупных мероприятий.

Комаров также выразил мнение, что город на Неве к новому отопительному сезону на 100% будет готов до 15 сентября.

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