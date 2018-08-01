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02 Август, 2018


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Почти 200 миллионов рублей уйдет на ремонт фонтанов на Московской площади

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в: Новости
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Фонтанный комплекс на Московской площади починят за 191,2 миллиона рублей

Фото: википедия

В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на ремонт фонтанного комплекса на Московской площади. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок.

Конкурс объявил «Водоканал», который готов потратить на проект 191,2 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет отремонтировать чаши комплекса и технические помещения, а целью работ станет создание условий современного отдыха населения города и сохранение исторического облика Петербурга.

Заявки на аукцион можно подавать до 17 августа. Победителя объявят в конце лета.

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