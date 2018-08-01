Почти 200 миллионов рублей уйдет на ремонт фонтанов на Московской площади

Фонтанный комплекс на Московской площади починят за 191,2 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на ремонт фонтанного комплекса на Московской площади. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок.

Конкурс объявил «Водоканал», который готов потратить на проект 191,2 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет отремонтировать чаши комплекса и технические помещения, а целью работ станет создание условий современного отдыха населения города и сохранение исторического облика Петербурга.

Заявки на аукцион можно подавать до 17 августа. Победителя объявят в конце лета.