Летом 2020 года в Петербурге маршрутки больше не будут останавливаться по требованию

В Петербурге через два года исчезнут все коммерческие маршрутки

С 1 июля 2020 года власти Петербурга переведут весь общественный транспорт на работу по регулируемому тарифу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя городского Комитета по транспорту Александра Головина.

По его словам, в настоящий момент власти согласовывают новую маршрутную сеть, занимаясь усилением работы троллейбусов и трамваем. Летом 2020 года все автобусы будут останавливаться только на официальных остановках. Никаких «стоп» по требованию не будет.

Головин подчеркнул, что частных перевозчиков от работы отстранять не собираются, но буква «К» исчезнет от их номеров.

Теперь компаниями придется заключать государственные контракты, а сами перевозки будут субсидироваться бюджетом.