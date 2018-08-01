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02 Август, 2018


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Hyundai определился с новым заводом в Левашово

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в: Новости
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Строительство завода по производству двигателей Hyundai стартует в ноябре

Фото: flickr.com

В ноябре 2018 года компания Hyundai приступит к строительству своего завода по производству двигателей. По словам председателя комитета по промышленной политике и инновациям администрации Петербурга Максима Мейксина, предприятие будет располагаться в Левашово.

Кстати, новый завод, как уточняет АБН, будет построен вблизи с уже действующим собственным заводом. Под новое строительство отдадут 200 гектаров земли.

Представители бренда планируют выпускать по 150 тысяч двигателей ежегодно. В новый завод Hyundai инвестирует 27 миллиардов рублей.

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