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02 Август, 2018


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В Петербурге закрасили граффити Константина Кинчева

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в: Новости
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Граффити с изображением Константина Кинчева пропало с Лиговского проспекта

Фото: Леонид Фридман/ВКонтакте

Директор магазина Castle Rock Леонид Фридман через социальные сети рассказали, что неизвестные закрасили граффити с лидером «Алисы» Константином Кинчевым. Изображение располагалось на Лиговском проспекте возле указанного магазина.

Фридман также добавил, что неизвестные уничтожили стихийный уголок памяти солистка «Короля и Шута» Михаила Горшенева, который просуществовал пять лет.

Напомним, что за последние недели в Петербурге нападкам вандалов уже подверглись несколько граффити. Так пострадали изображения главного тренера сборной России Станислава Черчесова и музыканта Виктора Цоя.

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