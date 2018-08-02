В Петербурге закрасили граффити Константина Кинчева

Граффити с изображением Константина Кинчева пропало с Лиговского проспекта

Директор магазина Castle Rock Леонид Фридман через социальные сети рассказали, что неизвестные закрасили граффити с лидером «Алисы» Константином Кинчевым. Изображение располагалось на Лиговском проспекте возле указанного магазина.

Фридман также добавил, что неизвестные уничтожили стихийный уголок памяти солистка «Короля и Шута» Михаила Горшенева, который просуществовал пять лет.

Напомним, что за последние недели в Петербурге нападкам вандалов уже подверглись несколько граффити. Так пострадали изображения главного тренера сборной России Станислава Черчесова и музыканта Виктора Цоя.