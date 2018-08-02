Ремонт ограничит движение по Ораниенбаумскому шоссе

Движение по Ораниенбаумскому шоссе ограничат на 12 дней

Ремонтные работы по замене дорожного полотна приведут к ограничениям движения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. По данным пресс-службы районной администрации, водителям станет труднее проехать с 3 по 15 августа.

Речь идет об участке Ораниенбаумского шоссе от Дивеевской улицы до Елизаветинской улицы. Там будут проводить ремонт с 3 августа до 22:00 5 августа и с 22 до 7 утра с 5 августа до 15 августа.

Ограничения также затронут 5-й Предпортовый проезд. Там в течение 19 дней будут прокладывать водопровод.