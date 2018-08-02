Стали известны сроки сдачи корпусов ЖК «Прибалтийский»

На стройплошадке ЖК «Прибалтийский» трудятся 150 рабочих

Завершить работы в корпусах 8А, 9Б, 9В, 9Г и паркинга АБВГ в ЖК «Прибалтийский» на Ленинском проспекте планируется к 31 декабря 2018 года. Ввести в эксплуатацию корпус 9А намерены к 30 сентября 2018 года. Согласно договору генерального подряда срок завершения строительства всего комплекса намечен конец IV квартала 2018 года. Об этом стало известно по итогам выездного совещания на стройплощадку с участием заместителя председателя комитета по строительству Евгения Барановского.

В настоящее время на стройплошадке ЖК «Прибалтийский» трудятся 150 рабочих

До 15 августа будут выполнены работы по устройству перегородок в жилых помещениях и до конца месяца в коммерческих помещениях.

Руководством Комитета поставлена задача подрядным организациям, завершить работы по фасаду здания 9А включая покраску до 20 августа. «Мы контролируем объект и делаем все возможное, чтобы завершить его в рамках дорожной карты качественно в максимально короткие сроки», — подчеркнул Евгений Барановский.