До конца года в Петербурге откроются еще 4 новых объекта метрополитена

Всего в 2018 году из бюджета Петербурга на развитие метро выделено 31,4 млрд рублей

До конца 2018 года Смольный намерен ввести в эксплуатацию 4 объекта метрополитена, заявил глава Дирекции транспортного планирования Вячеслав Урусов.

Это три станции Фрунзенского радиуса «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», а также депо Южное. Все работы в депо на данный момент завершены, идет работа с Ростехнадзором по вводу объекта в эксплуатацию.

Всего в 2018 году из бюджета Петербурга на развитие метрополитена выделено 31,4 млрд рублей, к 1 июля освоено 37% этих средств.

Как рассказал первый замглавы КРТИ Андрей Семчанков, проходка линии между «Театральной» и «Большим Проспектом» выполнена на 22%. На Красносельско-Калининской линии идет монтаж проходческого щита, работы выполнены на 6%.