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02 Август, 2018


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В 2018 году Смольный заработал на платной парковке 32 млн рублей

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в: Новости
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Средняя загрузка пилотной зоны платной парковки составила 55%, пиковая -около 84%

С января по июль 2018 года пилотная зона платной парковки принесла бюджету Петербурга 32 млн рублей, сообщили сегодня на коллегии КРТИ глава Центра управления парковками Владислав Бакулин.

По его словам, средняя загрузка пилотной зоны составила 55%, пиковая — около 84%. Это разгрузило центр от автопотока в период матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Чиновник также отметил, что количество нарушителей и неплательщиков в этом году снизилось. Центр выписал около 93 тысяч постановлений о штрафах. Сейчас комитет ждет от МВД порядка передачи персональных данных и уже готов выписывать штрафы нарушителям.

Отметим, что бюджет центра на этот год составил чуть более миллиарда рублей. Деньги израсходованы на 31%, по словам Бакулина, это рекордный процент освоения за короткую историю существования центра.

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