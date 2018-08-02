Строительство метро в Кудрово начнется в 2022 году

Для ветки метро в Кудрово подготовят два варианта трассировки к июлю

К июлю 2019 КРТИ ждет результатов предпроектных работ по строительству ветки метро в Кудрово, рассказал заместитель главы КРТИ Михаил Королев.

В частности, будет сделано два варианта трассировки, в июле они будут вынесены на научно-технический совет, который и выберет лучший вариант.

Дальше будет разработан ППТ под транспортно-пересадочный узел Кудрово. Окончательный проект отправят в главгосэкспертизу.

«Выйти на стройку мы должны в 2022 году, чтобы завершить ее в 2025-м», — заявил Королев.