жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

02 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Строительство метро в Кудрово начнется в 2022 году

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Для ветки метро в Кудрово подготовят два варианта трассировки к июлю

К июлю 2019 КРТИ ждет результатов предпроектных работ по строительству ветки метро в Кудрово, рассказал заместитель главы КРТИ Михаил Королев.

В частности, будет сделано два варианта трассировки, в июле они будут вынесены на научно-технический совет, который и выберет лучший вариант.

Дальше будет разработан ППТ под транспортно-пересадочный узел Кудрово. Окончательный проект отправят в главгосэкспертизу.

«Выйти на стройку мы должны в 2022 году, чтобы завершить ее в 2025-м», — заявил Королев.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X